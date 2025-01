Inter-news.it - Inter vicina alle vittime degli incendi in California: il messaggio del club

L’ha manifestato il proprio cordoglio e lanzache stanno devastando lameridionale. Di seguito ilda parte delnerazzurro. IL CORDOGLIO – Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social, l’ha espresso profondo rammarico per la tragedia che ha causato la perdita di vite umane e la distruzione die comunità in: “FCnazionale Milano esprime le sue condoglianzeche hanno colpito la zona dellameridionale. In questo momento difficile, i pensieri di tutti nelsono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questa tragica situazione.” Gliche hanno colpito lameridionale sono tra i più devastantiultimi anni, con oltre 10confermate, decine di migliaia di persone evacuate e danni incalcolabili a proprietà e infrastrutture.