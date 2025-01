Oasport.it - IndyCar, PREMA presenta il team 2025

hato a Charlotte, North Carolina, la livrea in vista del debutto della NTTSeries. La squadra italiana si appresta per uno storico esordio nella più importante categoria statunitense riservata alle monoposto con Robert Shwartzman e Callum Ilott.L’israeliano ex campione di FIA F3 ed ex volto di AF Corse per il FIA World Endurance Championship si appresta per dare battaglia insieme al britannico che ha militato nel FIA WEC 2024 con la Porsche 963 privata targata Hertz JOTA.La struttura veneta che parallelamente continuerà a militare anche in FIA F2, FIA F3, F4 e Formula Regional ha annunciato che l’ex volto di F1 Romain Grosjean sarà il pilota di riserva. Il francese non sarà quindi della partita indopo aver corso dal 2021 al 2024 con Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Andretti e Juncos Hollinger Racing (sei podi complessivi, ma zero vittorie).