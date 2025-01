Milanotoday.it - Incidente a Milano, un altro rider investito da un'auto

Leggi su Milanotoday.it

Ancora unstradale giovedì pomeriggio a, dove un fattorino in bici è stato travolto da una macchina. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 in corso Lodi, all'angolo con via Salmini. Stando alle prime informazioni finora apprese, il giovane ciclista, 23 anni.