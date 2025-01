Ilgiorno.it - Incendio nella notte. Fuoco a Villa Jacini: cascinale distrutto. Tre famiglie sfollate

Un tremendoè divampato verso le 2.30tra mercoledì e giovedì nel complesso storico di. Ilè divampato precisamente in via Conte Stefanoa Zuccone, frazione che sta tra Tregasio e Canonica, in un rustico con abitazioni annesse situate accanto alla storica e secolare proprietà privata di. È stato un residente a dare l’allarme del rogo, le cui cause sono al momento ignote. Appena l’allarme è giunto alla centrale operativa del Comando provinciale di Monza, squadre dei vigili delsi sono portate sul posto con numerosi mezzi provenienti da tutte le caserme della provincia. Sono andati in fumo oltre 500 metri quadrati di tetto e le abitazioni annesse. I pompieri si sono trattenuti sul posto per due notti, la scorsa compresa, per effettuare il minuto spegnimento del rogo "vista la complessità dell’intervento a causa di parti pericolanti" spiegano dal Comando.