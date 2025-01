Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, le case bruciate sul lungomare di Malibù

Gliche da giorni stanno bruciando alcune zone di Los, hanno devastato anche ildi. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che si sono propagate fino alle, ridotte in macerie, affacciate sull’oceano. Le operazioni per contenere i roghi nell’area di Lossono in corso da giorni e il bilancio delle vittime è salito a dieci persone. Migliaia di residenti sono stati costretti a evacuare dalle località colpite, dalla costa del Pacifico a Pasadena. Decine di isolati sono stati ridotti in macerie nella panoramica Pacific Palisades. Il governo non ha ancora reso note le cifre relative al costo dei danni o le specifiche sul numero di strutture. I funzionari della contea di Loshanno annunciato che l’o di Eaton, vicino a Pasadena, iniziato martedì sera, ha bruciato più di 4.