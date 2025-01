Vanityfair.it - Incendi a Los Angeles, Elisabetta Canalis: «Un deserto di fumo e silenzio, ho amiche che hanno perso tutto. Mia figlia è al sicuro, ma vivo in uno stato d'ansia»

La showgirl è dovuta tornare in Italia per una questione di famiglia, mentre suae il suo nuovo compagno Georgian Cimpeanu sono rimastri a Los: «Loro sono al, ma un disastro così non si era mai visto. Il mio cuore è lì»