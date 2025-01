Triesteprima.it - In pagamento le borse di studio per studenti delle secondarie, sono circa 260 euro

Leggi su Triesteprima.it

TRIRSTE -inledistatali (Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo) per gliscuoledi secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2023/2024, di importo pari a 259,54. Ledi