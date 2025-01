Fanpage.it - In Italia si continua a morire sul lavoro: nel 2024 oltre mille morti bianche

Leggi su Fanpage.it

Nel, l’ha registrato più di 1000 decessi sul543mila denunce di infortuni, con un aumento degli incidenti in itinere e un allarme per giovani, donne e anziani. A questo si aggiunge un numero di vittime non registrate ufficialmente, quelle dei lavoratori in nero, che rende ancora più drammatica questa emergenza.