Fanpage.it - In arrivo nuove lettere dell’Agenzia delle Entrate, chi le riceverà e perché su rendite e Superbonus

Leggi su Fanpage.it

Il Fisco farà partire, dopo aver incrociato i dati necessari, una campagna didi 'compliance' relative al. Si tratta, in sostanza, di comunicazioni per avvisare che l'Agenziaha rilevato una irregolarità nell'aggiornamentocatastali, che è obbligatorio per chi ha usato il