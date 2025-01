Agi.it - In 18 giorni 135 patenti sospese nel Napoletano

AGI - Le nuove norme del codice della strada, entrate in vigore lo scorso 14 dicembre, hanno comportato nei primi 18di applicazione la sospensione di 135per guida con uso improprio di apparecchi telefonici e digitali. Sono dati forniti dalla prefettura di Napoli, elencati dal prefetto Michele di Bari, nel corso della conferenza che ha tracciato un bilancio delle attivita' svolte nel 2024. L'applicazione delle stesse norme a seguito dei controlli effettuati in strada ha comportato anche l'avvio di 17 istruttorie per guida in stato di ebbrezza e guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.