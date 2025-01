Il torrente Garzetta farà meno paura Grazie a un intervento da 13 milioni

Ilgiorno.it - Il torrente Garzetta farà meno paura. Grazie a un intervento da 1,3 milioni

Nella memoria sono ancora impresse le immagini di Costalunga e Sant’Eufemia con le strade trasformate in fiumi, nell’alluvione del maggio 2010. Proprio per evitare che simili fenomeni possano ripetersi, sono partiti i lavori per la regimazione idraulica deldi Costalunga. L’da 1,3di euro è iniziato giovedì e si concluderà a novembre, e permetterà di mettere in sicurezza cittadini e territorio. "Questoè fondamentale perché risolve una criticità", ha spiegato l’assessora Camilla Bianchi. Nello specifico, i lavori prevedono che l’alveo delsia abbassato di 2 metri e che siano ricostruite le murature esistenti; prevista la creazione di una pendenza artificiale e la realizzazione di un ponticello.