Lanazione.it - Il ricordo di Walter (Floro) Baldereschi. Oggi la presentazione di due libri

Leggi su Lanazione.it

"I due campi" e "Avatar second life" sono i duescritti dadi Montecastello e pubblicati postumi dal fratello Paolo., impegnato per molti anni nell’Arci ed esponente della sinistra, è morto sei anni fa, il 5 gennaio del 2019. Alcuni amici ed esponenti della sinistra della Valdera e della zona del Cuoio, insieme al comitato Arci di Pontedera, hanno organizzato ladei duescritti dae pubblicati postumi dal fratello Paolo. L’appuntamento è per, venerdì 10 gennaio, alle 17,30 al cineclub Agorà di Pontedera. Interverranno Virginia Marchetti, Paolo, Paolo Marconcini e Dino Fiumalbi. Letture a cura di Silvia Rubes. Ricavato delle vendite dei volumi all’Ail (associazione per la lotta alle leucemie).