il nuovo film Sylvester Stallone sarà doppiato dalle IA grazie ad una nuova tecnologia

Una partnership tra la startup Lumiere Ventures e la startup di doppiaggio AI ElevenLabs sta approdando sul mercato cinematografico internazionale, a partire dald’azione con“Armor”, la cui anteprima su Amazon Francia è prevista per marzo. Per quasi 50 anni, Alain Dorval è stato la voce francese dineidoppiati in francese. Dopo la scomparsa di Droval nel 2024, la sua voce verrà ricreata per la prima volta utilizzando laAI di ElevenLabs. Secondo l’annuncio, Lumiere Ventures ha ricevuto il supporto della famiglia Dorval per questo progetto. “Volevamo fare qualcosa che onorasse l’arte e l’eredità di mio padre“, ha affermato la figlia di Dorval, Aurore Bergé, in una dichiarazione. “C’è una differenza sostanziale tra creare artificialmente unavoce, e mio padre era fortemente contrario a ciò, e riportare in vita un attore la cui voce è profondamente radicata nel nostro immaginario collettivo“.