Ilpiacenza.it - Il Gruppo Coin chiude alcuni punti vendita, ma non Piacenza

Leggi su Ilpiacenza.it

Giravano voci di chiusura sullo store didi “” a, situato in centro, in Corso Vittorio Emanuele. Ora è arrivata la conferma dalla stessa società. Nel 2025rannotra centro e nord Italia, ma non quello di. Nel mirino dei tagli i