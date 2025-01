Il caso Becciu ingiustizia in Vaticano Un libro racconta la storica condanna

Agi.it - Il caso Becciu, (in)giustizia in Vaticano. Un libro racconta la storica condanna

AGI - Udienze: 86. Durata: due anni e mezzo. File prodotti dall'accusa: due milioni e mezzo.: cinque anni e sei mesi. Ecco il processo ad Angelo Maria, cardinale di Santa Romana Chiesa, primo in cent'anni a essere privato delle prerogative legate alla porpora, primo a finire si fronte a un giudice dopo secoli, primo a essere giudicato da un tribunale ordinario e non dai suoi pari. Resterà questonegli annali di una istituzione pur millenaria, come la Chiesa Cattolica? C'è da crederci, perché il processoè di quelli che segnano i tempi e la memoria degli uomini come delle istituzioni, anche le più sempiterne. Troppo forte la eco, troppo dirompente lo scandalo: il numero due dell'ufficio al cuore della Curia, almeno fino a quando al Curia stessa non è stata riformata da Papa Bergoglio, accusato di usare disinvoltamente i soldi persino dell'Obolo di San Pietro.