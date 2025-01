Europa.today.it - Il cadavere nella cartiera e quella strana ferita: "Nessun incidente sul lavoro, è omicidio"

L'inchiesta per la morte di Kaja Artan, l'uomo di 52 anni conosciuto come "Tony" trovato morto all'interno dellaSmurfit Kappa in provincia di Lucca il 7 gennaio, è a una svolta. I carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di. Inizialmente si era ipotizzato unsul.