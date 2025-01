Agi.it - Il bimbo morto in Egitto "aveva un tumore al cervello"

AGI - Secondo la "Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso", Mattia Cosentini, ildi 9 annimentre era in vacanza a Marsa Alam con la famiglia "unalprecedente al ricovero". A precisarlo è la stessa direzione sanitaria con un post su Facebook. "Il decesso - viene quindi precisato - e' stato causato da complicazioni di uncerebrale, di cui il bambino soffriva già prima di recarsi in, oltre a un'infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco". La direzione ha aggiunto che il referto dell'ospedale "indicava che il bambino era stato sottoposto a una Tac, cheevidenziato un'emorragia cerebrale causata dal", scrive ancora il post. "Sono stati rimossi i liquidi accumulati nella trachea", e' stata creata un'apertura "per consentire l'ingresso di ossigeno nei polmoni e sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione cardiaca, purtroppo senza alcun risultato", si limita ad aggiungere il testo.