Romadailynews.it - Il 16 gennaio al Palazzo del Granarone di Cerveteri il convegno “Il Tempo della Cultura”

Leggi su Romadailynews.it

TURISMO LAVORO”Fondazione Anna Maria CatalanoSi terrà giovedì 16dalle ore 9 aldeldiil“Il”. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “TURISMO LAVORO”Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato con i fondi UENext Generation nell’ambito del PNRR– TOCC, sarà centrato sul patrimoniole del territorio di, mettendone a fuoco alcuni aspetti di rilevanza sociale ed economica.L’obiettivo è quello di far emergere le esperienze locali, trasformando i “giacimenti”li in risorse vive, da investire nelle strategie concrete per trasformare il Capitalele in Capitale Economico. L’intento è, dunque, quello di promuovere un’idea dipiù inclusiva e riferita all’intero patrimonio simbolico e valoriale locale e nazionale, affiancando ai benili e alle varie forme espressive e artistiche anche i beni naturali, ambientali e le culture imprenditoriali.