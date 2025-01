Ilgiorno.it - I cani trovano un cadavere al Parco Seveso

Leggi su Ilgiorno.it

Era scomparso da Palazzolo ed è stato trovato, ormai, neldel. Dalla prima ricostruzione, l’uomo trovato ieri sera nella zona boschiva di Paderno Dugnano dovrebbe essere la stessa persona che aveva lasciato la sua abitazione, facendo sparire le sue tracce, ormai sei giorni fa. Si tratterebbe di un operaio di 38 anni, di origini ucraine, che viveva in città insieme alla sua famiglia. Le ricerche si erano concentrate lungo ile nelle zone a confine con Varedo, dove il 38enne era stato visto per l’ultima volta. I vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della tenenza cittadina hanno scandagliato l’alveo del torrente e sono stati utilizzati anche i droni per poter vedere meglio tra gli alberi e la fitta vegetazione del bosco urbano. Sono stati, però, imolecolari - utilizzati per perlustrare la zona boschiva - a ritrovare ieri sera il corpo dell’uomo senza vita, che si presuppone sia quello dell’operaio scomparso domenica.