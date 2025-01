Ilrestodelcarlino.it - I balneari piangono. Umberto Evangelisti dello chalet Le Palme

di Falconara sono in lutto per la scomparsa, ieri mattina, di, tra gli ultimi simboli di una generazione di operatori che ha fatto grande la spiaggia attrezzata cittadina. Non c’era giorno, specie d’estate, che non lo si vedeva in quelloLe, suo centro del mondo assieme alla famiglia, dov’è rimasto per oltre tre decenni. Si è spento all’età di 88 anni. Oggi sarà aperta la camera ardente nella Casa funeraria Pieroni. Domani alle 11 l’ultimo saluto nella chiesa del Rosario. Tante le attestazioni di affetto e cordoglio nei confronti di ‘Berto’, nel ricordo di un uomo buono, unico, generoso. "Grazie per la forza che mi hai trasmesso, in particolar modo quando abbiamo perso quella testa dura di mio padre, che come te ha dedicato la vita alla famiglia e ha trasmesso la passione per il mare e la spiaggia ai figli", il pensiero di Alessandro Filippetti di Mirco&Ale e presidente del Consorzio Falcomar.