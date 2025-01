Liberoquotidiano.it - "Ho il numero privato di Donald Trump". E David Parenzo impazzisce: sconcerto a La7 | Video

Aria frizzantina il venerdì mattina nello studio de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto dasu La7. La puntata in questione è quella di venerdì 10 gennaio. Una puntata che arriva il giorno successivo alla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, una conferenza stampa in verità slittata all'inizio dell'anno nuovo a causa di un'influenza che aveva colpito il premier. E soprattutto una conferenza stampa dominata da un tema: gli Stati Uniti, da declinare nell'accezione che porta aed Elon Musk. Già, nel corso dell'incontro con la stampa si è registrato un inverosimiledi domande su mister Tesla, nuova ossessione della stampa progressista italiana. E insomma, a L'aria che tira si parla proprio di Musk e. E si dà il caso che ospite in studio ci sia George Guido Lombardi, imprenditore e amico di The, il quale afferma di avere ilpersonale del presidente eletto degli Stati Uniti.