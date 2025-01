Quotidiano.net - Harry e Meghan aprono casa agli amici in fuga dagli incendi di Los Angeles. Evacuate le Kardashian

Los, 10 gennaio 2025 – Il principee la moglieMarkle hanno aperto la loro villa a Montecitocostretti a evacuare dalle proprie abitazioni a causa deglia Los. Lo rivela una fonte vicina alla coppia al Daily Beast, aggiungendo che i due stanno anche lavorando tramite la loro Archewell Foundation per trovare e attuare i modi più efficaci per supportare la comunità. epa09251590 epa09055932 (FILE) - Britain's Prince, Duke of Sussex (R) and his wife, Duchess of Sussex attend a creative industries and business reception at the High Commissioner's residence in Johannesburg, South Africa, 02 October 2019 (reissued 06 June 2021). Duchessgave birth to her second child, the couple announced on its Internet platform on 06 June 2021.