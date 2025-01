Lanotiziagiornale.it - Guerra a Gaza, superate le 46mila vittime. Ma per la rivista Lancet la realtà è ancora peggiore in quanto i morti sono sottostimati del 41%

Il bilancio ufficiale delle persone rimaste uccise nell’offensiva israeliana nella Striscia diparla di, ma il dato sarebbe fortemente sottostimato. Questa la conclusione dello studio pubblicato dalla, un’analisi statistica condotta da ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine, della Yale University e di altre istituzioni per stimare il numero complessivo di decessi per lesioni traumatiche avvenuto nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024.“Stimiamo una mortalità totale per lesioni traumatiche di 64.260, il che implica che il ministero della Salute segnala decessidel 41%. A ottobre 2024, la stima ufficiale del ministero era di 41.909, il che suggerirebbe che i veri dati sulla mortalità (nella) probabilmente superavano i 70.