Guardò gli amici tirare una bici giù dai Murazzi. Condannata a 16 anni, si sente male in aula

Sedicidi carcere senza attenuanti. È la condanna inflitta ieri sera in primo grado dal tribunale di Torino alla ventenne Sara Cherici (foto) nell’ambito del processo per il ferimento dello studente palermitano Mauro Glorioso, colpito nel dicembre 2023 da unacletta scagliata da un ponte deidel Po da un gruppo di cinque giovani, tre dei quali minorenni. Il giovane, che con alcuniera in attesa di entrare in un locale, ha riportato lesioni gravissime. Per la giovane, oggi ventenne, l’accusa aveva chiesto 12di carcere. Nei mesi scorsi i tre minorenni sono stati ondannati in via definitiva, con rito abbreviato, a pene comprese tra i seie otto mesi e i novee sei mesi mentre per il maggiorenne si dovrà ripetere il processo d’appello dopo l’annullamento deciso dalla Cassazione Dopo la lettura dellanza la giovane, prein, ha avuto una crisi di panico ed è stata accompagnata in ospedale.