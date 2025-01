Bolognatoday.it - Gravissimo incidente nella notte: morto automobilista 25enne

Il 2025 si apre con una scia di vittime sulle strade del Bolognese.serata del 9 gennaio a Castel Maggiore, alle porte di Bologna, c'è stato un. Un ragazzo di 25 anni che era alla guida della sua auto si è schiantato, per cause ancora da chiarire contro un terrapieno in.