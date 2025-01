Leccotoday.it - Grave incidente ad Abbadia: tre giovani coinvolti e soccorsi urgenti

Leggi su Leccotoday.it

questa mattina alle 5 adLariana. Idi Areu sono dovuti intervenire in codice rosso (massima urgenza) lungo la Sp72 per prestare aiuto a tre persone coinvolte in un sinistro: si tratta di una ragazzina di soli 14 anni, di un ragazzo di 19 e di un terzo giovane di.