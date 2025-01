Liberoquotidiano.it - Governo: Cuperlo, 'Meloni tace su sanità allo sbando, scuole traballanti e salari inchiodati'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Conferenza stampa di inizio anno della premier. Giusta e legittima rivendicazione del successo raggiunto col ritorno a casa di Cecilia Sala. Di seguito 41 (quarantuno domande). Una decina sull'amico Elon Musk (forse ne bastava una). Poi, un buontempone le ha chiesto se calpesta le formiche. Alla fine, dopo quasi tre ore, non mezza parola sullapubblica(in senso letterale) e. Sarà per l'anno prossimo. A meno che i tempi non si anticipino perché (citazione di Gino&Michele) anche le formiche nel loro piccolo s'incazzano”. Così sui social il deputato democratico, Gianni