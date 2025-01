Ilrestodelcarlino.it - GIi aumenti dell’energia spaventano

Gli imprenditori fermani temono i rincari di gas ed energia elettrica, anticipati dalla Cna, preoccupata per le sorti dell’economia del territorio. Le proiezioni per il primo trimestre dell’anno, delineano infatti un quadro allarmante dato da un aumento medio del 18% per l’energia elettrica ed un prezzo del gas che ha raggiunto i 48 euro per megawattora sul mercato europeo, con conseguenti prospettive di ulteriori rialzi. In termini pratici, tutto si traduce nell’amara attesa delle prossime bollette dall’importo di sicuro aumento che, seppur variabile, può arrivare ad essere anche triplicato. Il fenomeno deglicrescenti di gas ed energia, preoccupa inevitabilmente gli imprenditori, artigiani, titolari di attività e tutte le categorie che creano economia sul territorio. Il rischio che accomuna chi si trova a far fronte ai continui rincari, è quello di non riuscire ad ammortizzare i costi con conseguente assottigliamento di margini e impossibilità di investimento nello sviluppo aziendale.