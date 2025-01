Lapresse.it - Germania, Bundestag: “In corso accertamento dei fatti su caso Musk-AfD”

L’Amministrazione del– l’autorità federale che assiste il Parlamento tedesco nei compiti legislativi e di controllo – sta verificando se il sostegno del miliardario Elonall’ultradestra tedesca di Alternative fuer Deutschland (AfD) possa costituire una donazione illegale al partito.Come spiegato a LaPresse da un portavoce del Parlamento, “l’Amministrazione delsta attualmente procedendo a undeinelin questione”. Inha fatto discutere l’esplicito sostegno di, consigliere del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, all’AfD e la sua conversazione in diretta su X con la leader del partito, Alice Weidel, in piena campagna elettorale.L’organizzazione non governativa LobbyControl aveva precedentemente sottolineato che l’impegno dia favore dell’AfD e la conversazione con Alice Weidel potrebbero essere catalogati come una donazione illegale al partito.