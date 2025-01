Fanpage.it - Gelo invernale in arrivo, calano le temperature anche nel weekend: dove ci saranno freddo e neve

Una forte ondata diè insull'Italia per questodell'11-12 gennaio 2025 per il passaggio di una massa d'aria fredda proveniente dall’Europa centrale e dai Balcani che determinerà un brusco calo delle. Non mrà la, ma a quote più elevate.