Gelo e neve in arrivo, scattano i preparativi: ecco tutte le strade a rischio

L'Aquila - Anas mobilita uomini e mezzi in Abruzzo e Molise per garantire la sicurezza stradale durante l’ondata diprevista nel weekend. L'Anticiclone delle Azzorre si estende fino alla Norvegia, spingendo masse di aria fredda verso l'Italia. Le temperature inizieranno a scendere da sabato, con un brusco crollo termico nei prossimi tre giorni. Anas ha già attivato il piano, schierando personale e mezzi per fronteggiare le precipitazioni nevose e ildi ghiaccio sulle principali arterie stradali in Abruzzo e Molise. Tra lepiù esposte ai disagi si segnalano, in Abruzzo, le SS696, SS80, SS17, SS652, mentre in Molise le SS158, SS87 e la SS711. Le attività di sgomberoe spargimento di sale sono già in corso per prevenire problemi di circolazione. Anas ricorda agli automobilisti l’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo, da utilizzare in caso di nevicate.