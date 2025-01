Inter-news.it - Frattesi in bilico, l’Inter valuta le alternative: 5 nomi sul piatto – TS

Leggi su Inter-news.it

si guarda un po’ attorno in caso di partenza, ad oggi comunque complicata, di Davide. Sulla lista ci sono cinque, tra tutti Samuele Ricci.LA SITUAZIONE – Il futuro di Daviderimane in. Il giocatore vorrebbe lasciare Milano per giocare di più e lo ha già fatto sapere ad allenatore e dirigenza. Ma serve capire quale società sarà disposta a sborsare 45 milioni per accontentare. Infatti, da Viale della Liberazione hanno fatto capire un concetto molto importante al suo procuratore Beppe Riso, il quale nella giornata di ieri ha incontrato il DS della Roma Ghisolfi: per meno di 45 milioni,non si siederà. Ma ovviamente è anche lecito guardarsi attorno. Ecco perché il club nerazzurro, scrive Tuttosport, lo sta già facendo.Se va viaRicci ma non solo– Se dovesse partirevaluterebbe la pista Samuele Ricci.