Focus Asvis | La natalità può aumentare ma richiede politiche impegnative sul modello di Francia e Svezia

Riproponiamo il testo di Sofia Petrarca della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 4 ottobre 2024.I tassi di fecondità a livello globale sono in calo: attualmente, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto al 1990. In più della metà dei Paesi, il numero medio di nati per donna è sceso sotto il livello di 2,1, necessario per mantenere stabile la popolazione. Inoltre, quasi un quinto dei Paesi, tra cui l’Italia, si trova in una situazione di “fertilità ultra-bassa“, con meno di 1,4 nascite per donna durante la vita.In Europa secondo il rapporto di Eurostat, “Demography of Europe – 2024 edition”, si registra un significativo calo del tasso dinell’Ue, passato da 10,6 nati per mille persone nel 2008 a 8,7 nel 2022.