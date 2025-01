Inter-news.it - Floris in Serie A? La novità che apre le porte a uno scenario

Giovanni non intende limitarsi a svolgere il ruolo di conduttore televisivo per un programma di discussione politica: il giornalista, infatti, potrebbe fare il suo ingresso in A con un ruolo specifico. LA SITUAZIONE – Giovanni può avere un futuro in A? L'ipotesi, su cui nessuno avrebbe fatto affidamento fino a poco tempo fa, diventa significativamente più concreta dopo che il giornalista ha ottenuto il patentino UEFA B a Coverciano. Definito dal suo professore come uno "studente modello già pronto per le grandi piazze", può sin da ora esercitare il ruolo di collaboratore tecnico in A. Una passione, quella per il calcio, che potrebbe trasformarsi seriamente in attività concreta per il noto giornalista romano.