Fiorentina, è arrivato Folorunsho. “Sono molto contento”

Firenze, 10 gennaio 2025 – "Tutto bene,". Queste le parole del centrocampista Michael, al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. L'ormai ex giocatore del Napoli nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di idoneità sportiva, successivamente diventerà un giocatore gigliato.approderà in maglia viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, con l'obbligo che scatterà a determinate condizioni, per circa otto milioni di euro. Sottoscriverà un contratto fino al 2029. Una sua eventuale convocazione per la gara di lunedì prossimo fra Monza esarà valutata dal tecnico Raffaele Palladino nei prossimi due giorni di allenamento al centro sportivo Viola Park.