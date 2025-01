Thesocialpost.it - Fabiana Piccioni bruciata e uccisa a 46 anni: era scomparsa da due giorni

A soli novedall’inizio del 2025, l’Italia si trova già di fronte al secondo femminicidio dell’anno. La vittima,, 46, è stata ritrovata senza vita nelle campagne di Giulianova. Il suo corpo, carbonizzato e privo di vestiti, è stato segnalato da alcuni cacciatori giovedì mattina.Leggi anche: Annadal marito Andrea, lui si suicida in carcereUna città sotto shock«Un delitto efferato mai visto», ha dichiarato il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, visibilmente scosso dalla notizia. Il riconoscimento della donna è stato particolarmente complicato a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere.erada due, e secondo le prime indagini, non aveva un compagno.Indagini in corsoLe forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area del ritrovamento, una zona periferica della città che è stata immediatamente chiusa per consentire i rilievi degli investigatori.