Agrigentonotizie.it - Evade dai domiciliari per bere una birra al bar ma passano i carabinieri: 61enne verso il processo

Sorpreso daia sorseggiare unaal bar anziché stare in casa dove doveva scontare una condanna a 8 mesi. Nuovi guai per un sessantunenne di Grotte, di recente al centro di altre indagini e processi per bancarotta fraudolenta, che rischia di finire a giudizio per evasione dagli.