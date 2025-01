Romatoday.it - Edvard Munch, la grande mostra arriva a Roma nell'anno del Giubileo

Leggi su Romatoday.it

E' unimportante per, anche se parliamo di mostre e non di. A febbraio, infatti, inauguraa Capitale ladedicata a. L'artista noto anche ai meno esperti di arte per "L'Urlo", sarà protagonista a Palazzo Bonaparte dall'11 febbraio al 2 giugno con 100.