Eccellenza. Il Tropical frena ma resta capolista

Ilnel derby con il Pietracuta (0-0), masaldamente al comando del girone B con cinque punti di vantaggio sul Mezzolara. Ultimo posto in classifica, invece, e sempre in condominio con il Granamica per la Vis Novafeltria dopo la battuta d’arresto casalinga contro la Sampierana.. Girone B (19ª giornata): Massa Lombarda-Osteria Grande 2-0, Mezzolara-S.Agostino 2-0, Pietracuta-Coriano 0-0, Vis Novafeltria-Sampierana 1-2, Gambettola-Russi 3-2, Medicina Fossatone-Solarolo 2-0, Reno-Sanpaimola 3-2, Cava Ronco-Faenza 1-1, Granamica-Castenaso 1-3. Classifica:Coriano 43; Castenaso 38; Mezzolara 37; Pietracuta 35; Sampierana 33; Gambettola 27; Fcr Forlì, Sanpaimola, Sant’Agostino, Medicina Fossatone 25; Osteria Grande 24; Reno 23; Massa Lombarda, Solarolo 20; Russi 19; Faenza 14; Granamica, Vis Novafeltria 13.