Leccotoday.it - È ufficiale: i cani amano ascoltare Mozart, Beethoven e Chopin

Leggi su Leccotoday.it

Qual è la musica preferita dai? Non tutto ciò che ascoltiamo in casa, in auto in qualsiasi altra situazione può essere considerato ideale per i nostri amici pelosi.Recenti studi scientifici hanno infatti stabilito qual è la musica in assoluto più adatta per i quattro zampe, in grado di.