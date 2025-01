Fanpage.it - Due linci sono state catturate in Scozia: erano state rilasciate illegalmente

Leggi su Fanpage.it

Quattroavvinelle Highlands mercoledì 8 gennaio. Duegià, mentre altre dueavvila notte successiva nella stessa zona. Lenon si trovano libere in natura in, il piccolo nucleo è quindi stato rilasciato. Lo rende noto la Royal Zoological Society of Scotland che insieme alla Polizia sta seguendo le operazioni di recupero.