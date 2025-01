Anteprima24.it - Due anziane truffate nella Val Fortore, Carabinieri individuato l’autore

Tempo di lettura: 2 minutiNel dicembre scorso duedonne avevano denunciato, in lacrime, aidi Baselice e San Bartolomeo in Galdo, di essere stateda un giovane uomo, affabile e beneducato.Come da copione, il raggiro era scattato in un ordinario pomeriggio di provincia con una telefonata fatta a casa dalle malcapitate vittime, in cui veniva concitatamente annunciato che dei loro parenti erano incappati in guai giudiziari risolvibili solo pagando ingenti somme di denaro. A questo punto è entrato in gioco il giovane, preannunciato al telefono come amico di un parente in un caso e come carabiniere nell’altro, che si sarebbe presentato di lì a poco da loro per ritirare i soldi pattuiti. Puntualmente l’uomo ha bussato alle porte di casa dellesignore riuscendo a carpirne la fiducia ed a farsi consegnare tutto il denaro che avevano e, in un caso, anche dei gioielli di famiglia dal valore economico non ingente ma d’inestimabile valore affettivo, per un bottino totale di quasi novemila euro.