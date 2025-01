Casertanews.it - Droga in casa nascosta nelle scatole di medicinali, 45enne arrestato per spaccio

Leggi su Casertanews.it

Trovato incon un vasto assortimento diuna Santa Maria a Vico. Gli stupefacenti erano nascosti in contenitori per farmaci antinfluenzali, pronti per essere ceduti. Cocaina, eroina, crack e hashish sono stati rivenuti dai militari dell’Arma nel corso della.