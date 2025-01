Anteprima24.it - Droga e munizione sequestrate tra Pesco Sannita e Fragneto Monforte: arrestato un 30enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIl 2025 si apre con un’ulteriore garanzia di sicurezza per Benevento e i principali comuni sanniti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento potrà contare su un contingente delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, in supporto ai militari dell’Arma territoriale.I rinforzi, disposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania, rimarranno nella provinciaper molta parte del mese di gennaio, per rafforzare i servizi di controllo del territorio, già intensificati negli ultimi due mesi con l’impiego di un dispositivo di supporto nei territori dei comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Calvi, Pietrelcina e Pago Veiano.