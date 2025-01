Fanpage.it - “Dovevo ammazzarti, lo farò tra tre anni”: la minaccia di Said Cherrah alla ex dopo la condanna a 11 anni

Leggi su Fanpage.it

è statoto a 11di carcere per aver gettato dell'acido contro la sue ex. Questo avveniva un anno prima il tentato omicidio sempre nei confronti della ragazza. In Tribunale ha provato ancora una volta ad aggredirla. A Fanpage.it ha raccontato quello che è successo l'avvocata della vittima.