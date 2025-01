Ilgiorno.it - Domani ultimo saluto a Comelli. Stasera ci sarà la veglia funebre

Saranno celebratialle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Provaglio d’Iseo i funerali di Roberto, il 42enne carpentiere di Cortefranca ucciso con una coltellata al petto la notte di Capodanno all’esterno della sala civica del centro anziani di via Battisti, dove era in corso una festa privata con un’ottantina di ventenni e molti minori. Ne hanno dato notizia i familiari tramite l’affissione di manifesti, dai quali si apprende anche che la salma attualmente riposa alla Domus funeraria Piero di via Risorgimento a Clusane d’Iseo e che oggi alle 17celebrata unadi preghiera. "Ho preso il coltello perché ho avuto paura, era minaccioso, diceva che voleva ammazzarci tutti", aveva dichiarato il 19enne barista di Prevalle Matias Pascual, confessado l’omicidio dodici ore dopo.