Palermotoday.it - Differenziata in centro storico? I residenti: "Ma se siamo costretti a spese nostre a far pulire le strade"

Leggi su Palermotoday.it

Se la Rap non è in grado di gestire l'ordinario come può illudersi di poter gestire la raccoltain? Credo che sia offensivo nei confronti dei cittadini civili che giornalmente a pagamento a propriefannovicolo delle Api e la piazzetta Caldomai adiacente.