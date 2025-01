Liberoquotidiano.it - "Devo darti una doccia fredda". L'annuncio choc di Valentina, De Martino sconvolto | Guarda

da Frosinone è la concorrente di Affari Tuoi della puntata di oggi, venerdì 10 gennaio. La splendida ragazza gioca in rappresentanza della Regione Lazio. Ed è diventata molto popolare tra i telespettatori del game show di Stefano De. Il motivo? Il conduttore ha provato in tutti i modi a convincerla a uscire con Thanat, uno spettatore di origine asiatica sempre presente tra il pubblico. E, nel corso delle puntate, sono sorte delle gag tutte da ridere. Ma purtroppo per lui, la storia non ha avuto un lieto fine. Anzi. Neanche il tempo di presentarsi, eha già infranto tutte le speranze del suo spasimante. "Mi dispiace dover dare subito unaa Thanat dopo i versi che mi ha dedicato. Però sono fidanzata.". Alla notizia tutto lo studio ha cominciato a protestare.