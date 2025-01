Ilpiacenza.it - Decimo innesto di questo inverno per il Piacenza

IlCalcio ha annunciato l’arrivo in prestito, fino al 30 giugno 2025, dell’attaccante Davide Stefanoni dall’Arzignano. Originario di Suello, in provincia di Lecco, il calciatore classe 2002 torna in serie D dopo gli importanti numeri raccolti: 122 le sue presenze totali, 26 le reti.