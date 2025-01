Frosinonetoday.it - De Vizia, boccata d'ossigeno per i lavoratori. Congelati i licenziamenti collettivi

Leggi su Frosinonetoday.it

Buone notizie per i 32 dipendenti della Deche da mese sono in stato di agitazione in quanto rischiano di perdere il posto di lavoro. Nelle ore scorse sono stati '' i: si lavora ad accordo. Nuovo incontro al Mimit entro il 31 gennaio per cercare soluzione.